Schiphol: overleg met vakbonden over aanpak drukte constructief

Vóór 1 juni akkoord

In de summiere verklaring stelde Schiphol dat de onderhandelingen met de bonden verder lopen. ,,We hebben een gezamenlijk doel om voor 1 juni tot een akkoord te komen.” Schiphol-topman Dick Benschop was vandaag niet zelf aanwezig bij de gesprekken. Volgens Schiphol is hij wel nauw bij de gesprekken betrokken en op de hoogte van wat er speelt.

Bestuurder Erik Maas van CNV Vakmensen zei ook dat de onderhandelingen constructief waren en dat het heel belangrijk is dat er resultaat wordt behaald. ,,We moeten eruit komen want de druk is heel erg groot. Er liggen grote uitdagingen om Schiphol weer aantrekkelijk te maken. De veiligheid is in het geding.” Maas zegt dat er een tekort van wel vijfhonderd beveiligers is op de luchthaven. Er wordt onder meer gepraat over een vaste maandelijkse toeslag van twee jaar voor werknemers op Schiphol, aldus Maas.