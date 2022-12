Schiphol verhoogt lonen eigen personeel volgend jaar met 8 procent: ‘Blij dat het gelukt is’

Het gaat om werknemers die werkzaam zijn op de verschillende afdelingen van de organisatie Schiphol, zoals voorlichters en administratief medewerkers. Niet om bijvoorbeeld bagageafhandelaars of beveiligers. De cao geldt namelijk voor de ongeveer 2300 medewerkers die in dienst zijn van Schiphol Nederland, en loopt van april 2023 tot oktober 2024.

Het personeel krijgt er vanaf 1 april 8 procent salaris bij, per 1 januari 2024 worden de lonen met nog eens ruim 3 procent verhoogd. Daarnaast ontvangen medewerkers ook een eenmalige uitkering van 2000 euro bruto, naar rato van het dienstverband. Ook wordt het minimumloon verhoogd, evenals de eindejaarsuitkering. ,,We kunnen nu spreken van een echte dertiende maand”, laat FNV-bestuurder Marcelle Buitendam weten.

Het betreft een deelovereenkomst; Schiphol gaat begin volgend jaar verder in gesprek met de vakbonden om tot een volledige cao-overeenkomst te komen. Dat gaat het om andere zaken, zoals reiskosten, duurzaamheid en verschillende soorten diensten. ,,Voor ons was het belangrijk om de werknemers in deze tijd snel duidelijkheid te geven over een loonsverhoging. We zijn blij dat dat gelukt is”, aldus Buitendam.