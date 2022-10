Scooterrijder overleden bij botsing met auto in Wervershoof

Wageningen en Leiden zakken op ranglijst universi­tei­ten, anderen stijgen flink

De universiteit in Wageningen is voor het vierde jaar op rij de hoogst geklasseerde universiteit van Nederland. De universiteit zakt echter op de wereldranglijst. Andere Nederlandse universiteiten boeken juist progressie. Daardoor gaat Wageningen niet langer solo op kop in Nederland, maar is de universiteit veranderd in de aanvoerder van een Nederlands peloton in de jaarlijkse World University Rankings van het Britse tijdschrift Times Higher Education.

12 oktober