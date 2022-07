Slachtoffer verkeersongeluk N242 is 21-jarige Heerhugowaarder

Man (49) licht gewond na beschie­ting met balletjes­pi­stool in Haarlem, politie zoekt getuigen

De politie is op zoek naar getuigen van een poging tot zware mishandeling gister om 22.15 uur op de Archipelstraat in Haarlem. Een 49-jarige man werd daar vermoedelijk beschoten met een balletjespistool terwijl hij op zijn balkon stond. De Haarlemmer is naar het ziekenhuis gebracht.

29 juni