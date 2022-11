Slachtoffers dodelijk ongeval Oudesluis zijn Poolse man en vrouw

Apenpokken­vi­rus nog steeds aanwezig in Noord-Hol­land en Flevoland

Het apenpokkenvirus is nog altijd niet verdwenen uit Nederland. In de afgelopen twee weken is het virus bij tien mensen vastgesteld. Dat is het hoogste aantal sinds eind september, hoewel het minieme aantallen zijn vergeleken met het hoogtepunt van de golf in juli. In totaal zijn nu 1247 mensen positief getest, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

17 november