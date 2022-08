Sluis in Weesp dicht om water naar natuurgebieden te dwingen

Het schap plaatste begin deze week vanwege de droogte noodpompen in Muiden om water uit het Markermeer te halen. Dat water moest via de Vecht naar de natuurgebieden stromen om onherstelbare natuurschade in die gebieden te voorkomen. Maar het bleek dat het zoete water via het stroompje Smal Weesp in het Amsterdam-Rijnkanaal verdween. Door de sluis in Weesp te sluiten wordt het zoete water gedwongen om in de Vecht te blijven en naar de natuurgebieden te stromen.