Update Ontvoerde vrouw Opmeer gevonden in Duitsland

13 oktober De 22-jarige vrouw die in de nacht van vrijdag op zaterdag werd ontvoerd uit een vakantiehuisje op een recreatiepark in het Noord-Hollandse Opmeer, is terecht. Een politiewoordvoerder bevestigde een bericht van het Noord-Hollands Dagblad dat de vrouw ongedeerd is. Ze bevindt zich in een politiebureau in Duitsland.