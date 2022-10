Sportief directeur Zeeman voorziet 'voor ieder wat wils' in Tour: ‘Je moet het ermee doen’

Daarbij beschikt de ploeg ook over Primoz Roglic, de Sloveen die in 2020 de eindzege op de voorlaatste dag verspeelde aan zijn landgenoot Tadej Pogacar. Zeeman kon niet zeggen of het parcours, met slechts één tijdrit over 22 kilometer, meer in het voordeel is van Vingegaard, die de beste klimmer lijkt van de twee. ,,Jonas had de afgelopen Tour de tijdrit wellicht gewonnen als hij zich op het laatst niet had ingehouden. Dus je kunt niet zeggen dat meer tijdritkilometers in zijn nadeel zouden zijn.” Roglic werd vorig jaar olympisch kampioen tijdrijden, maar viel de afgelopen twee edities van de Tour uit.

Zeeman denkt dat de Pyreneeënritten wellicht minder zwaar zijn dan in andere jaren. ,,Daar staat een zwaar blok in de Alpen tegenover waarin ook die tijdrit zit. Plus die rit aan het eind in de Vogezen natuurlijk. Maar wat moet je erover zeggen? Het is gewoon het parcours en je moet het ermee doen.”

De ploegleiding gaat aan de slag en wil binnen twee maanden een plan hebben. ,,We zouden weer met Jonas en Primoz naar de Tour kunnen, maar niets staat nog vast. Daar gaan we de komende weken eens goed met elkaar over praten. Ook met de renners, bijvoorbeeld tijdens een eerste trainingskamp. Verder bepalen we per rit een strategie en komen er ook logistieke zaken om de hoek kijken. Bijvoorbeeld of we vanuit onze basis in Tignes de Alpenritten kunnen verkennen.”