Stadhuis Haarlem ontruimd om verdacht object, Grote Markt afgezet

Ziekenhuisstaking Teruglezen: Tijdens actiedag lag groot deel van zorg in Nederland plat

16:23 Zorgmedewerkers in naar schatting 83 ziekenhuizen, 32 poliklinieken en vier revalidatiecentra legden vandaag het werk neer. Hierdoor lag een groot deel van de zorg plat. Spoedeisende hulpafdelingen, hartbewaking en verloskundeafdelingen bleven wel gewoon open. Ook de oncologische zorg ging door. In de diverse ziekenhuizen waren protestbijeenkomsten en ludieke acties. Hoe verging het de verpleegkundigen vandaag? Lees alles terug in ons, inmiddels gesloten liveblog.