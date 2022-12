Stakingen op regionale spoor in noorden vanaf donderdag 15 december

Gevoelsma­tig ijskoud weekend voor de boeg: ‘Dikke jas met handschoe­nen en sjaal nodig’

Het eerste weekend in december verloopt volgens Weeronline licht winters. Het is overwegend grijs met af en toe wat zon. Het blijft verder grotendeels droog, dus de paraplu kan thuis blijven. In de nachten vriest het licht, overdag is het zo’n 2 tot 3 graden boven nul. Door de stevige noordoostenwind ligt de gevoelstemperatuur echter een paar graden onder nul.

2 december