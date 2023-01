Stedelijk Museum Alkmaar trekt ruim 58.000 bezoekers in 2022

Stedelijk Museum Alkmaar heeft het jaar 2022 afgesloten met het aantal van 58.592 bezoekers. Dat is meer dan een verdubbeling van het bezoekersaantal in 2021 toen het museum vanwege corona een deel van het jaar was gesloten. Het museumbezoek is hiermee weer bijna op het niveau van 2019, de pre-coronaperiode.

Het onverwacht goede bezoekcijfer is voor een deel toe te schrijven aan de Vaandeldrager van Rembrandt die in de maand juli in Stedelijk Museum Alkmaar te zien was. De tentoonstelling met Rembrandt’s meesterwerk trok in vier weken maar liefst 15.000 bezoekers. Met name tijdens de gratis openstelling op de maandagen ontving het museum veel publiek, met daaronder opvallend veel bezoekers uit de stad en de regio die voor het eerst naar Stedelijk Museum Alkmaar kwamen.

Een tweede verklaring voor het gestegen bezoekersaantal is de succesvolle tentoonstelling over de Noord-Hollandse kunstenaar Rudi van de Wint (1942-2006), reis naar het oneindige. Mede door de lovende recensies in de landelijke pers trok deze expositie zo’n 36.000 cultuurliefhebbers uit heel Nederland. Een deel van hen combineerde het bezoek aan Stedelijk Museum Alkmaar met een bezoek aan het unieke landschapskunstwerk De Nollen van Rudi van de Wint in Den Helder.

Meer jongeren, meer gezinnen

Een verheugende ontwikkeling is het gestegen aandeel van jongeren in de bezoekerspopulatie. De jongerenprogramma’s van het museum zoals CuratorLab On Tour en jongerenactiviteiten als Museumnacht beginnen hun vruchten af te werpen.

Ook kwamen er in 2022 meer gezinnen met kinderen naar Stedelijk Museum Alkmaar. Dat is mede te danken aan versterking van het aanbod voor deze doelgroep, zoals de familietentoonstelling Reinaert de Vos.

Verwacht in 2023

In 2023 hoopt Stedelijk Museum Alkmaar de opwaartse lijn door te kunnen trekken en weer stabiel op het bezoekersniveau van voor corona te komen. Met een ambitieuze tentoonstelling over de invloed van Van Gogh, Cézanne, en Le Fauconnier op de Bergense School verwacht het museum komend voorjaar een breed publiek te bereiken. Het najaar staat in het teken van 450 jaar Alkmaar Ontzet met Nieuwe Vrijheidsbeelden van Marinke van Zandwijk, Sina Dyks en Gabriel Lester en het indrukwekkende Licht van de Vrijheid van Fiona Tan.

Stedelijk Museum Alkmaar

Stedelijk Museum Alkmaar, geopend in 1875, is één van de oudste musea van Nederland. Het recent vernieuwde museum presenteert naast tijdelijke tentoonstellingen een hoogwaardige collectie oude en moderne kunst, kunstnijverheid en stadsgeschiedenis.