Stichting Leeuw laat verzwakte tijgerin uit Oekraïne inslapen

Stichting Leeuw heeft zondag een van de twee tijgers laten inslapen die samen met nog twee leeuwen vanuit Oekraïne naar een opvangcentrum in Anna Paulowna zijn gebracht. De tijgerin van 5 jaar was er dermate slecht aan toe, dat in overleg met de dierenarts is besloten tot euthanasie, laat directeur Robert Kruijff weten.

De vier dieren die in een particuliere opvang zaten in Oekraïne zijn ruim een week geleden in het opvangcentrum in Noord-Holland aangekomen. Toen meldde Kruijff dat de dieren zwaar getraumatiseerd zijn en dat de 5-jarige tijgerin door ondervoeding en ziekte er het slechtst aan toe was.

,,Zij was het ergste zorgenkindje, waar de meeste tijd en energie in is gegaan”, vertelt verzorgster Daphne Pels. De tijgerin kon volgens haar uiteindelijk geen prettig leven meer leiden. Kruijff zegt dat het dier meerdere dingen mankeerde en ontstekingen had. Ook had ze al eens een gebroken rug opgelopen. Ze is nu voor autopsie naar Utrecht gebracht.

Met de drie andere katachtigen gaat het naar omstandigheden goed. ,,Ze ontdooien elke dag een beetje”, zegt Pels over de twee mannetjesleeuwen van 3,5 en 1,5 jaar en een mannetjestijger van 6 maanden. ,,We doen er alles aan om ze op hun gemak te stellen.” Volgens haar herstellen de dieren fysiek gemakkelijker dan mentaal. Dat laatste heeft volgens haar wat meer tijd nodig, waardoor pas op een later moment echt goed te bepalen is hoe de dieren eraan toe zijn.

Stichting Leeuw is een opvangcentrum voor leeuwen, tijgers, panters en andere grote katachtigen op Landgoed Hoenderdaell.