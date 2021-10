Stroomstoring in Haarlem, winkels in centrum sluiten deuren

In Haarlem is een grote stroomstoring waardoor winkels moesten sluiten en stoplichten het niet meer doen. Ondernemers in de binnenstad moesten hun klanten wegsturen. Netbeheerder Liander meldt dat monteurs bij het stroomstation zijn waar de spanning is weggevallen.

Een woordvoerder van Liander meldt dat zeker 11.000 huishoudens en bedrijven sinds een uurtje zonder stroom zitten. Monteurs zijn dinsdagmiddag ter plekke bij een verdeelstation in het centrum van Haarlem waar de spanning plots wegviel. Hoe laat de storing is verholpen, is niet duidelijk.

Station zonder stroom

Winkels in de binnenstad moesten door de stroomstoring de deuren sluiten en klanten werden naar buiten gestuurd. Pinnen is in het centrum van de stad niet meer mogelijk. De gemeente Haarlem is door de storing niet bereikbaar. ,,Al onze gebouwen zitten in het storingsgebied”, zegt een woordvoerster. Ook de balie van het gemeentehuis is dicht.

Het hoofdbureau van de politie in Haarlem heeft last van de storing, maar is wel gewoon bereikbaar meldt de politie aan deze site. Op het NS-station is de elektriciteit weggevallen, daardoor kunnen reizigers niet in- en uitchecken. Het treinverkeer heeft geen last van de storing. Een woordvoerster van de Nederlandse Spoorwegen adviseert reizigers die de trein moeten pakken om bij het NS-personeel of een conducteur te melden dat ze niet konden inchecken.

De oorzaak van de storing is nog onduidelijk. Monteurs van Liander zijn bij een elektriciteitsstation in het centrum om de spanning te herstellen. ,,Afhankelijk van wat de exacte oorzaak is, denken we dat het probleem straks opgelost is”, aldus de netbeheerder.

