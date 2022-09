Tanker lekt olie na aanvaring met vissersschip voor de kust van IJmuiden

Amsterdam schenkt fietsen uit depot aan Oekraïne: ‘Op de fiets kunnen ze zich makkelij­ker verplaat­sen’

Nooit opgehaalde fietsen uit het depot van de gemeente Amsterdam krijgen een tweede leven in Oekraïne. De rijwielen gaan via de stichting Zeilen van Vrijheid naar Oost-Europa. Die stichting is opgericht door Veronika Mutsei, die in de Oekraïense hoofdstad Kiev geboren is maar nu in Amsterdam woont. Om hoeveel fietsen het gaat is niet duidelijk.

23 september