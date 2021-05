Tata pakt overlast en uitstoot hoogovens IJmuiden veel sneller aan

De maatregelen moeten grotendeels al in 2023 zijn afgerond waardoor er veel minder stof in de omringende plaatsen terecht moet komen, maar er ook veel minder stankoverlast zal zijn. Tata kondigde de investeringsplannen hiertoe in december al aan, maar zei toen nog dat die in 2030 afgerond zouden zijn.

Onder druk van de omgeving en de provincie Noord-Holland is nu besloten de stappen zo snel mogelijk te zetten. ,,Er is veel geschreven de laatste tijd en mensen zijn ongerust daarover”, legt topman Hans van den Berg van Tata Steel Nederland uit. ,,Deze versnelling hangt daarmee samen, want we vinden het belangrijk om goed met onze buren om te gaan. Ook vroeg de provincie om dit zo snel mogelijk te doen.”

Gezondheidsklachten

Vorige maand werd duidelijk dat inwoners uit de regio IJmond veel vaker last hadden van gezondheidsklachten, mogelijk als gevolg van de slechte luchtkwaliteit. Het gaat vooral om buik- of maagklachten, misselijkheid of braken, last van de ogen, pijn of druk op de borst, hoofdpijn, duizeligheid, benauwdheid en jeuk. Daarnaast komen chronische hartaandoeningen, longkanker en diabetes vaker voor.

Tata Steel speelt een grote rol in die slechte luchtkwaliteit. Een plan van een aantal lokale overheden moet de kwaliteit van de lucht weer op een acceptabel niveau krijgen. Pas in 2030 moet er kunnen worden voldaan aan de internationale norm. Mogelijk kan ook die deadline nu naar voren worden gehaald, nu blijkt dat Tata Steel de overlast van de hoogovens eerder aan banden gaat leggen.