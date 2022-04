Tata Steel komt met plan voor groene staalproductie

Tata Steel wil in 2030 minstens 30 procent minder broeikasgassen uitstoten. In het klimaatplan dat de staalfabriek maandag overhandigt aan Milieudefensie staat dat het bedrijf in 2035 de uitstoot met 75 procent wil terugbrengen. In 2050 wil Tata het staal compleet CO2-neutraal produceren.

Het bedrijf is momenteel verantwoordelijk voor 8 procent van de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen. Het staalbedrijf berekent dat Tata Steel met het klimaatplan bijdraagt aan meer dan 5 procent van de beoogde vermindering van de CO2-uitstoot in Nederland. In 2030 wil Nederland bijna de helft minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van 1990.

Om de uitstoot te verminderen wil Tata bij de staalproductie overgaan van steenkool op waterstof. Daarvoor zijn bepaalde installaties en elektrische ovens nodig. Deze zomer werken technici deze ontwerpen uit. Ondertussen vraagt Tata de nodige vergunningen ervoor aan. Tussen 2026 en 2028 moeten de installaties worden gebouwd. In 2029 wil Tata Steel ze in gebruik nemen. Dan kunnen fabrieken die nog steenkool gebruiken langzaam worden uitgefaseerd, staat in het klimaatplan, waar Milieudefensie Tata Steel en 28 andere bedrijven om had gevraagd.

‘Steun van overheid nodig’

Dat zijn strakke deadlines, beaamt een woordvoerster, waarvoor Tata Steel de hulp nodig heeft van de provinciale en landelijke overheid. ,,Denk bijvoorbeeld aan het verlenen van vergunningen voor nieuwe, duurzame fabrieken. Of aan de infrastructuur die ontworpen moet worden rondom de fabriek.” Ook is de realisatie van het plan sterk afhankelijk van de prijs van waterstof en is het plan niet ‘economisch haalbaar zonder steun van de overheid’.

Het bedrijf is inmiddels al wel aan de slag gegaan met het klimaatplan. ,,Op ons eigen terrein maken we bijvoorbeeld de fabrieken klaar. Ook hebben we een aansluiting geregeld met TenneT op het hoogspanningsnet”, zegt de woordvoerster. Hierdoor krijgt Tata Steel windenergie, dicht bij waar deze wordt opgewekt.

Tata Steel benadrukt in een brief aan Milieudefensie dat het graag in contact blijft met de organisatie over de ‘reis naar een groene en schone staalproductie in Nederland’.