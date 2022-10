Tata Steel krijgt vergunning, moet uitstoot stof meer verminderen

Oostzaner (54) aangehou­den voor deelname aan criminele witwasben­de

Een 54-jarige Oostzaner is dinsdag ingerekend door de politie op verdenking van deelname aan een grote criminele organisatie. De man kwam, mede, in beeld door de handel in luxe horloges. De politie heeft het vermoeden dat daarmee geld witgewassen wordt. Volgens Noord-Hollands Dagblad zijn in totaal veertien personen gearresteerd.

13 oktober