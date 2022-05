Tata Steel moet overlast sneller en verder beperken: ‘gezondheidsprijs’ voor omwonenden te hoog

Extra onderzoek in zaak aanslag advocaten­kan­toor Heerhugo­waard nagenoeg klaar

In de strafzaak rond de aanslag op een advocatenkantoor in Heerhugowaard in 2020 is het nieuwe persoonlijkheidsonderzoek naar hoofdverdachte Dylan T. (22) nagenoeg afgerond. De rechtbank had daar afgelopen februari opdracht toe gegeven. De gesprekken met de psycholoog en de psychiater zijn klaar. Volgende maand worden de rapportages verwacht, bleek maandag in de rechtbank in Alkmaar.

