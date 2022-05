Tata Steel verwacht 80 procent minder stof door overkappen putten

MET VIDEO Huisartsen­te­kort steeds groter: noodgedwon­gen patiënten­stops ingesteld

Steeds meer mensen slagen er niet in om een nieuwe huisarts in hun woonplaats te vinden. Huisartsenpraktijken stellen noodgedwongen patiëntenstops in omdat ze het werk niet meer aan kunnen. ,,Het wringt aan alle kanten. Eerst waren er alleen in bepaalde regio's problemen, nu spelen die in het hele land’’, verklaart de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

10 mei