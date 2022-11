Tata: uitstoot schadelijke stoffen met de helft teruggebracht

Condolean­ce­re­gis­ter in dorpshuis voor doodgesto­ken jongen (14): ‘Familie stelt alle steunbetui­gin­gen op prijs’

Voor de 14-jarige jongen die vorige week is overleden als gevolg van een steekpartij bij zijn middelbare school in Hoorn, is een herinneringsplek met condoleanceregister ingericht. Mensen kunnen bijvoorbeeld tekeningen en bloemen brengen in dorpshuis De Schalm in Westwoud, het dorp waar het slachtoffer woonde, meldt de gemeente Drechterland woensdag.

2 november