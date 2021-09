Theater krijgt boete van 2500 euro voor volle zaal bij Theo Maassen

Middelbare school Amstelveen schorst docent wegens mogelijk ongepaste relatie met leerling

10 september Een docent van een middelbare school in Amstelveen mag niet werken zolang een onderzoek naar hem loopt. Het Hermann Wesselink College in Amstelveen vermoedt dat hij een ongepaste relatie met een leerling heeft (gehad), blijkt uit een brief in handen van NH Nieuws.