Tientallen katten en drietal honden uit zwaar vervuild huis in Westzaan gehaald

Volleybal­ster Kirsten Knip uit Enkhuizen baalt van missen WK: ‘Man, wat doet dit zeer’

Volleybalster Kirsten Knip ontbreekt in de Nederlandse ploeg die over ruim twee weken aan het WK in eigen land begint. Hoewel de definitieve selectie van bondscoach Avital Selinger nog niet bekend is, meldt de volleybalbond dat Selinger de voorkeur geeft aan libero’s Myrthe Schoot en Florien Reesink.

7 september