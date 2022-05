Topstuk Monet na mislukte kunstroof weer terug in Zaans Museum

,,Het doet ons goed om dit topstuk weer te kunnen tonen in het Zaans Museum”, zegt directeur Marieke Verweij. Ze laat weten dat het werk te zien is in een nieuwe tentoonstelling Kunst uit de Zaanstreek, die vanaf zaterdag voor alle bezoekers toegankelijk is. ,,In deze transhistorische presentatie combineren we het schilderij van Monet met historisch en hedendaags werk uit en over de Zaanstreek.”