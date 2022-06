Twee auto’s botsen achterop vrachtwagen in Hoorn

Let op! Afsluit­dijk naar Noord-Hol­land dicht door technische problemen

De Afsluitdijk (A7) is in de richting van Noord-Holland dicht door technische problemen. Dat melden de ANWB en Rijkswaterstaat. Verkeer vanuit Friesland kan omrijden via Emmeloord over de A6.

15 juni