Twee auto’s gaan in vlammen op in Zaandam, onderzoek naar brandstichting

Man die in Sint Pancras fietser doodreed had gedronken

De 31-jarige automobilist uit Heiloo die afgelopen zaterdagavond in Sint-Pancras een dodelijk verkeersongeval veroorzaakte, was onder invloed van alcohol. Ook was hij niet in het bezit van een rijbewijs, zo meldt de politie. Bij het ongeluk kwam een 45-jarige fietser uit de gemeente Dijk en Waard om het leven.

9 augustus