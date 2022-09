Twee doden bij ongeluk tussen motor en auto in Hoorn

Steeds minder nieuwe besmettin­gen met apenpokken­vi­rus: dertig nieuwe gevallen in week tijd

Dertig mensen zijn in de afgelopen week positief getest op het apenpokkenvirus. Dat is de kleinste toename sinds begin juni. In totaal zijn nu 1166 besmettingen door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bevestigd.

1 september