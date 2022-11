Twee doden en twee gewonden bij ernstig ongeluk in Oudesluis

Bij een ongeval op de kruising van de Keinsmerweg met de Grote Sloot in Oudesluis zijn twee doden gevallen. Het ongeluk gebeurde toen vanochtend rond 06:30 uur twee auto’s op elkaar botsten. Eén auto is daarbij in het water terecht gekomen.

De vier inzittenden van de auto in het water werden overgebracht naar het ziekenhuis. Twee slachtoffers zijn daar overleden, laat een woordvoerder van de politie weten. Een zwaargewonde en een lichtgewonde liggen nog in het ziekenhuis.

De bestuurder van de ander auto is voor verhoor meegenomen naar het bureau, wat gebruikelijk is bij heftige ongelukken, aldus een politiewoordvoerder. Over de identiteit van slachtoffers is nog niks bekend.

De politie is dringend op zoek naar een getuige in een grijze stationwagen. Hij attendeerde ter hoogte van Schagen de inzittenden van de auto die later in het water belandde erop dat de koplampen niet aan stonden. “We willen graag met hem in gesprek”, aldus de woordvoerder.