Twee nieuwe verdachten aangehouden voor explosies Midden-Nederland, ook Huizen

In Hoef en Haag (Utrecht) ging 2 juli in de 2e Poortstraat een explosief af en een dag later een in Tienhoven (Utrecht) aan de Westbroekse Binnenweg. Het weekend daarop was er een ontploffing in De Roef in Huizen (Noord-Holland). Twee woningen in die straat werden toen gesloten door de gemeente omdat er sprake was van een “serieuze dreiging”. De politie houdt er rekening mee dat de reeks explosies te maken heeft met een conflict in het drugsmilieu.