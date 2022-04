Twee riviercruiseschepen gaan vluchtelingen huisvesten in Zaanstad

,,We moeten ons realiseren dat er, figuurlijk in onze achtertuin, een oorlog gaande is die grote invloed heeft op ons allemaal‘’, zegt burgemeester Jan Hamming. ,,De afstand van Zaanstad naar Kiev is iets meer dan 2000 kilometer. Dat is twee dagen met de auto en minder dan drie uur vliegen. Het zijn onze buren die hulp nodig hebben. De gevolgen van de oorlog staan bij ons op de stoep, letterlijk. Mensen, vaak vrouwen en kinderen, staan met een koffertje met wat spullen en die ziel onder de arm op treinstations in Nederland. Zolang de bommen vallen in Oekraïne slaan er alleen maar meer mensen op de vlucht. Dan moet Nederland, dan moeten wij, klaar staan en helpen. Dat betekent dat we de komende tijd, vaak heel snel, opvangplekken moeten gaan realiseren. De riviercruiseschepen zijn daar een voorbeeld van, net zoals de aanschaf van de woonunits. We proberen duidelijk en zorgvuldig te communiceren met de omgeving, maar we moeten tegelijkertijd snel knopen doorhakken en dat kan ervoor zorgen dat mensen zich soms overvallen voelen. We gaan er vanuit dat onze inwoners begrip hebben voor het feit dat we daadkrachtig handelen. De directe omgeving van de schepen ontvangt vandaag een informatiebrief van de gemeente. Ook gaan we binnenkort met de omwonenden in gesprek over de kansen die de opvang biedt of de zorgen die mensen erover hebben.‘’