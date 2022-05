Twee verdachten van ‘vergisontvoering’ Cruquius op vrije voeten

De zaak staat bekend als de ‘vergisontvoering’, omdat het slachtoffer door de ontvoerders voor iemand anders werd aangezien. Het slachtoffer uit Hoofddorp werd op 5 augustus 2021 in de omgeving van de woonboulevard Cruquius uit zijn auto getrokken, in een bus geduwd en meegenomen. Hij werd vijf dagen later gewond uit een auto gezet in een woonwijk in Delft. De ontvoering lijkt volgens het OM voort te komen uit een conflict in het criminele milieu en had mogelijk te maken met de onderschepping van 1899 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen.