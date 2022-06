Tweede verdachte (71) vast voor dood Amstelvener

Verdachte van seksueel misbruik jongetje (6) en diens zusje (10) raakt woning op Texel kwijt

De 30-jarige B.P. die wordt verdacht van seksueel misbruik van twee jonge kinderen op Texel is zijn woning in Den Burg kwijtgeraakt, zo vertelde hij maandag tijdens een niet inhoudelijke zitting bij de rechtbank in Alkmaar.

