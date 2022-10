Tweetal aangehouden voor mensensmokkel en identiteitsfraude op Schiphol

AZ-trai­ner Pascal Jansen: ‘We moeten ons nu bewijzen als koploper’

AZ is sinds afgelopen zondag de koploper in de eredivisie en trainer Pascal Jansen wordt er zo nu en dan op aangesproken op straat, maar beseft dat hij van de nieuw status moet genieten zo lang het duurt. ,,Als we Jesper Karlsson weer volledig fit krijgen, dan heb je er een topspeler bij.”

7 oktober