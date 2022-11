Twintig tips binnen over gewelddadige dood Hannie Bakker, 25.000 euro uitgeloofd voor gouden tip

Zeker twintig tips zijn bij de politie binnengekomen over de gewelddadige dood van de 68-jarige Hannie Bakker in 2017, zegt een woordvoerder van de politie dinsdagavond in Opsporing Verzocht. Nog altijd is niemand aangehouden voor de dood van de vrouw uit het Noord-Hollandse Winkel. Voor de gouden tip in de zaak is 25.000 euro uitgeloofd.

De politie onderzoekt de binnengekomen tips, die onder meer gaan over specifieke mogelijke verdachten, aldus de woordvoerder.

De afgelopen tijd is op meerdere manieren aandacht gevraagd voor de vijf jaar oude zaak. Via Burgernet werden burgers betrokken bij de cold case. Ook verspreidt de politie honderden posters in de regio en heeft podcastmaker en youtuber Dionne Slagter in samenwerking met de politie een video gemaakt over de zaak.

Hannie Bakker werd in de ochtend van Koningsdag 2017 door haar dochter ernstig gewond gevonden in haar huis aan de Limmerschouw in Winkel. Er was braakschade en ook bleek het huis te zijn doorzocht. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw ’s nachts een confrontatie heeft gehad met één of meerdere inbrekers of woningovervallers en daarbij is mishandeld. Zij kwam niet meer bij bewustzijn en overleed op 9 juni aan haar verwondingen. Ze liet haar man, drie kinderen en drie kleinkinderen achter.

In Opsporing Verzocht spraken twee dochters van Bakker over de zaak. Zij vinden het lastig zo lang in onzekerheid te zitten. ,,Stel dat er iemand opgepakt wordt, kan je het iets beter verwerken, iets meer een plek geven”, zei een van de dochters.