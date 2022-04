Uitbraak salmonella op noodopvangboot Haarlem: zes mensen naar ziekenhuis

Mensen raken besmet via een voedingsmiddel waar de salmonellabacterie in zit of via besmet water. De GGD Kennemerland is bezig met een onderzoek naar de bron van de besmettingen. Tot die tijd is het drinkwater afgesloten en verstrekt het COA water in flessen aan de bewoners. ,,We hopen dat snel duidelijk wordt wat de oorzaak is”, meldt een woordvoerder.