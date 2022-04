Vader krijgt 18 jaar cel voor fatale woningbrand Assendelft

Bij de woningbrand in de vroege ochtend van 2 november 2020 aan de Zomerzon in het Noord-Hollandse dorp raakten beide ouders en drie kinderen gewond. De zoon overleed enkele dagen later aan zijn verwondingen.

Vader Martijn den B. heeft volgens de rechtbank de brand gesticht door 15 liter benzine leeg te gieten in de hal van de woning waar het gezin nog lag te slapen. Daarna sloot hij zichzelf op in de badkamer in de hoop te stikken in de rook, maar de brandweer wist hem te bevrijden. Hij is door de rechtbank in Alkmaar veroordeeld voor moord op zijn zoon en poging tot moord op de overige gezinsleden.