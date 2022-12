Van der Burg houdt ondanks uitspraak in Haarlem vast aan nareisbeperkingen voor familie vluchtelingen

Vragen over relatie met Maan frustreren Gold­band-zan­ger: 'Gaat ineens nog maar weinig over muziek’

Karel Gerlach vindt de vragen over zijn relatie met Maan de Steenwinkel begrijpelijk maar ook vermoeiend. De zanger van het populaire Goldband is sinds kort een koppel met de Utrechtse, nadat het al lange tijd gonsde van de geruchten over de twee. ,,Het gaat ineens nog maar weinig over de muziek.”

5 december