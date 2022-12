Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Toch nog voorspellen

Bijna stopte het voorspellen voor Jut en Jul, die winst, gelijkspel of verlies voorspellen door naar de kist met elk drie wortels te lopen waarop de vlag van het land is geplakt. ,,Die laatste uitslag was een beetje dubbel”, geeft Lugtig aan. ,,Aan de ene kant hoopte ik dat Jut en Jul het fout hadden, omdat Nederland dan erin bleef. Aan de andere kant had ik besloten dat als ze de uitslag verkeerd voorspelden, het zou stoppen.”

,,Maar”, besluit Lugtig a la minute: ,,We gaan het nog één keer doen! Als ze het morgen fout hebben, dan is het klaar. Hebben ze het goed, dan gaan we door!” Zelf is ze groot voetbalfanaat en speelt in dames 1 van VIOS Warmenhuizen. ,,We hebben nu een winterstop”, geeft de voetbalster aan. ,,Maar zodra het weer begint, gaan Jut en Jul daar misschien ook wel de uitslagen van voorspellen...”