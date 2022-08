Vechtpartij in rechtbank Alkmaar

AZ ontbindt contract van verdediger Timo Letschert

In onderling overleg is het contract van Timo Letschert bij AZ ontbonden. De 29-jarige verdediger kwam sinds 2020 uit voor de Alkmaarders, maar had geen perspectief meer op speeltijd en vervolgt zijn carrière elders, laat de club weten. Destijds nam AZ hem over van HSV. Daarvoor speelde Letschert voor FC Utrecht, Sassuolo, Roda JC en FC Groningen.

23 augustus