Veel rookontwikkeling bij felle brand vloerenbedrijf in Wormer

Tata Steel: we snappen urgentie klimaatpro­ble­ma­tiek

Staalconcern Tata Steel “realiseert zich als geen ander” dat de uitstoot van CO2 omlaag moet. ,,We snappen de urgentie en realiseren ons dat we stappen moeten maken”, zegt een woordvoerster van het bedrijf achter het hoogovencomplex in IJmuiden in reactie op het nieuwe VN-klimaatrapport.

4 april