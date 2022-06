Verdachte fatale steekpartij Beverwijk: het was zelfverdediging

Een 47-jarige man uit Beverwijk die begin dit jaar een 48-jarige plaatsgenoot zou hebben doodgestoken, zegt te hebben gehandeld uit zelfverdediging. Dat vertelde zijn advocaat vrijdag tijdens een eerste voorbereidende zitting in de strafzaak bij de rechtbank in Alkmaar.

Het fatale steekincident had zaterdag 8 januari plaats in een woning aan de Kloosterstraat in Beverwijk. Verdachte Ali D. zou daar een medebewoner met meerdere messteken in de buik en de hartstreek om het leven hebben gebracht en vluchtte daarna naar het buitenland. Hij werd een dag later op de luchthaven van Düsseldorf in Duitsland opgepakt.

De aanleiding en toedracht bleven vrijdag in de rechtszaal onduidelijk en de raadsman van D. wilde er ook na afloop niets over zeggen. Hij liet slechts optekenen dat het slachtoffer volgens zijn cliënt "onvoorspelbaar en ontoerekenbaar gedrag" vertoonde en dat hij wil dat de rechtbank samen met de verdachte voor een reconstructie gaat kijken in het pand waar de steekpartij was. "Er zijn wel camerabeelden, maar daarop is ook veel niet te zien", lichtte hij toe. "Bovendien kan de rechtbank de situatie ter plekke dan in zich opnemen."

Volgens de officier van justitie is het onderzoek in de zaak nagenoeg klaar en moet alleen nog een afrondend verhoor van D. bij de politie plaatsvinden. De inhoudelijke behandeling van de zaak is naar verwachting in het najaar. Als D. achter slot en grendel blijft, iets waarover de rechtbank later nog beslist, is er eind augustus eerst nog een volgende inleidende zitting.