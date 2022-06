Verdachten in zaak verdwenen Sumanta Bansi horen straf eisen

amstelveen Gymles brugklas loopt fout: tribune stort in, zes scholieren lichtge­wond

Zes schoolkinderen zijn vanochtend lichtgewond geraakt in een sportpark in Amstelveen, toen een deel van een kleine tribune waarop ze zaten instortte. Twee van hen moesten voor controle mee naar het ziekenhuis vanwege klachten aan hun rug en enkels. ,,We zijn erg geschrokken”, laat het Keizer Karel College aan deze site weten.

31 mei