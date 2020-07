Vermist meisje (14) dood gevonden langs dijk in Noord-Holland, politie zoekt beschadigde auto

Politie zet beelden verdachten rellen Hoorn online

24 juli De politie heeft beelden online gezet van zeven verdachten van de rellen in juni in Hoorn na demonstraties voor en tegen het monument van Jan Pieterszoon Coen. De politie hoopt zo de identiteit van de zeven te achterhalen. Ze worden onder meer verdacht van het gooien van een stoel waardoor een politiepaard en ruiter vielen en gewond raakten, het gooien van stenen of stoeptegels naar de politie en de mishandeling van een journalist van De Telegraaf.