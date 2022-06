Victor zoekt 'heldin' die eigenhandig 4 dreigende jongens treincoupé uit mepte

Quote Er is een speciaal plekje in de hemel voor mensen als zij Victor Een dappere vrouw greep in door de belagers van Victor te slaan, te trappen en te duwen, dat meldt NH Nieuws. Nu is Victor op zoek naar de heldin die hem uit zijn benarde positie bevrijdde.Hij wil de vrouw die in Alkmaar uitstapte graag bedanken.

,,Er is een speciaal plekje in de hemel voor mensen als zij”, zegt de geschrokken Castricummer die gisteravond nietsvermoedend de trein in stapte. Daar gaat hij op het bovendek zitten en zet een serie aan op zijn telefoon. De 22-jarige merkt in eerste instantie niet dat er vier jongens hevig ruziënd de trein instappen. Daar komt gauw verandering in: op de trap naar de coupé waar Victor zit krijgt één van de jongens een duw waardoor hij op de schoot van Victor terecht komt.

Daarna volgt er een kleine duw- en trekpartij tussen de jongens. Daarbij valt er wederom een jongen tegen Victor aan. Die reageert door de jongen bij een pols te pakken om hem tot bedaren te brengen. Meteen slaat de stemming om en richten de jongens hun agressie op Victor. ,,Een vrouw was al de politie aan het bellen, want dit was wel echt heel serieus. Iedereen had het gevoel: dit kan uit de hand lopen”, vertelt Victor tegen NH Nieuws.

Slaan, trappen en duwen

Gelukkig krijgt Victor hulp uit onverwachte hoek. Uit het niets komt een vrouw achter hem overeind en roept keihard: ‘Waar zijn jullie in godsnaam mee bezig vriend?!’, om ze vervolgens al slaand, trappend en duwend richting de deur te bewegen. De jongens druipen af.

De politie wordt op de hoogte gesteld door een omstander. Als de trein de trein in Zaandam aangekomen stappen de jongens uit, maar ze verlaten het station nog niet. De dappere vrouw barst in tranen uit. “Toen pas had ze door wat ze gedaan had, wat ze geriskeerd had”, zegt de Castricummer. “Ze zei: ‘dit zijn type jongens die ook messen bij zich dragen, of erger.’”

Dilara of Dylara

Door alle emoties is Victor zijn reddende ‘heldin’ vergeten haar contactgegevens te vragen. Hij wil haar graag bedanken voor haar optreden. Alles wat hij van haar weet is dat ze Dilara of Dylara heet, net als de ruziënde jongens waarschijnlijk van Marokkaanse komaf is en dat ze in Alkmaar uit de trein is gestapt.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er rond dat tijdstip drie jongens staande zijn gehouden. Hun namen zijn genoteerd, in afwachting van verder onderzoek. Daarvoor wordt de aangifte van Victor afgewacht. Hij is dat zeker van plan.