Vier gewonden door ongeluk op A4 bij Hoofddorp

Blikjes­gooi­er Owen Wijndal de gebeten hond in de Kuip: ‘Appte mijn moeder al: wist niet dat je een nieuwe baan had’

Owen Wijndal was zondag in de Kuip de gebeten hond bij de Feyenoord-aanhang nadat hij een blikje Red Bull teruggooide naar de tribune achter de goal. ,,Dat was misschien niet zo handig‘’, sprak de AZ-aanvoerder na afloop van de tumultueuze kraker die hij met zijn ploeg met 1-0 verloor.

8 november