Vier opvarenden van gezonken zeiljacht gered bij Terschelling

Zetel Enkhuizen switcht bij gebrek aan een tweede kandidaat

In de gemeente Enkhuizen heeft zich na de gemeenteraadsverkiezingen een geval van ‘lijstuitputting’ voorgedaan. De blanco lijst van Chris Segerius kreeg genoeg stemmen voor twee zetels, maar aangezien Segerius de enige kandidaat op de lijst was, wordt de tweede zetel een restzetel. Die komt terecht bij de PvdA, die daarmee op twee zetels in de Enkhuizer raad blijft.

17 maart