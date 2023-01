Vijf dagen minder treinen rond Haarlem wegens werkzaamheden

Melanoom­kan­ker: betalen Molenhoe­kers en Maldenaren na decennia de prijs voor zonvakan­ties?

MOOK - Bergen in Noord-Holland, Wassenaar in Zuid-Holland en Mook en Middelaar in Limburg hebben zeker twee dingen gemeen: er wonen bovengemiddeld veel mensen met bovengemiddeld veel geld. En de afgelopen tien jaar kregen er ook bovengemiddeld veel mensen de diagnose melanoom-huidkanker.

18 januari