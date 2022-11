Vijf kogels afgevuurd op woning in Alkmaar, getuigen gezocht

Twintig tips binnen over gewelddadi­ge dood Hannie Bakker, 25.000 euro uitgeloofd voor gouden tip

Zeker twintig tips zijn bij de politie binnengekomen over de gewelddadige dood van de 68-jarige Hannie Bakker in 2017, zegt een woordvoerder van de politie dinsdagavond in Opsporing Verzocht. Nog altijd is niemand aangehouden voor de dood van de vrouw uit het Noord-Hollandse Winkel. Voor de gouden tip in de zaak is 25.000 euro uitgeloofd.

8:35