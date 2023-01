Volgens OM vormde groep Noord-Hollandse overvallers criminele bende

In keel geschoten

De in totaal acht gewapende overvallen vonden in 2020 en 2021 plaats in de regio West-Friesland. Bij één van de overvallen, in Berkhout, werd in juni 2021 de 72-jarige Sjaak Groot doodgeschoten. Bij een woningoverval in Avenhorn werd een slachtoffer in de keel geschoten en in Noord-Scharwoude kreeg een bewoner een kogel in de borst. Bij een overval op een ouder echtpaar in De Goorn werd de bewoner ernstig mishandeld en beschoten. De kogel miste hem op een haar na.