Vondeling Daniël (9) uit Hoorn start zoektocht naar zijn biologische ouders

Zaans Medisch Centrum grijpt in tegen resistente darmbacte­rie

18 september Het Zaans Medisch Centrum (ZMC) neemt ingrijpende maatregelen om een gevaarlijke, resistente darmbacterie definitief de kop in te drukken. Het ziekenhuis legt een verband met een zuiveringssysteem en gaat over op een volledig andere manier van afvalverwerking. De zogeheten NDM-darmbacterie is sinds vorig jaar 39 keer aangetroffen bij patiënten in Zaandam. Eén van hen is overleden.