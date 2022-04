Vooral in westen en midden van Nederland files door sneeuw

Stichting stuurt al 500 dozen met medicijnen naar Oekraïne

Een stichting die medische hulpmiddelen en medicijnen naar Oekraïne stuurt, heeft inmiddels zo’n vijfhonderd dozen met gedoneerde medicijnen naar het land gebracht. Die zijn vaak afkomstig van ziekenhuizen of andere zorginstellingen in de buurt van Haarlem of Leiden. Daarnaast kan de stichting extra medicijnen of hulpmiddelen kopen met ontvangen gelddonaties.

22 maart